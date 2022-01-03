ابنة الشهيد المهندس: لن نسكت عن الأميركيين واذنابهم وسننتقم من الحكام السعوديين

ألقت أبنة الشهيد القائد ابو مهدي المهندس الدكتورة منار المهندس، الاحد، كلمة عائلة الشهيد القائد بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.

وقالت منار المهندس في كلمة عائلة الشهيد المهندس خلال الوقفة الاحتجاجية عند موقع جريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي، “انني اقف هنا وانا واحدة منكم اجدد العهد للشهداء بالوفاء لهم، اقول لك يا ابي المظلوم من (كربلاء بغداد) سنثأر لك ولأخيك ولرفاقك”.

وشددت منار المهندس بالقول: “لن نسكت عن الأميركيين واذنابهم سننتقم من الحكام السعوديين وسنحاسب الاميركان ولن نسكت منا الان فصاعدا على الاميركان وسنستعيد ارضا عراقية سميت ظلما وجورا السفارة الأميركية”.

واضافت: “دماؤنا ترخص بهذا الطريق وسننتقم لكل قطرة دماء اريقت في العراق وسوريا واليمن”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي