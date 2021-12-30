الصين تطالب الولايات المتحدة بإنهاء السياسة العدائية تجاهها

دعت بكين واشنطن إلى إنهاء سياساتها العدائية تجاهها، وذلك بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانون ميزانية الدفاع لعام 2022.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي الخميس “أصدرت الولايات المتحدة مؤخراً قانون الدفاع الوطني لعام 2022، والذي يحتوي على عدد من المواد السلبية المتعلقة بالصين. القانون مليء بعقلية الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية، فهو يضخم “نظرية التهديد الصيني”، وبكل طريقة ممكنة يسيء إلى مصداقية سياسة الدفاع الوطني والتطور العسكري للصين. إنه يحتوي (القانون) على انتقادات لا أساس لها للصين بشأن قضية تايوان وشينجيانغ “.

وأضاف “لقد أصبح القانون المذكور تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين، وهو يلحق أضراراً جسيمة بسيادة الدولة وبالأمن والمصالح التنموية للصين، ويقوض بشكل خطير الثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة، كما يسمم العلاقات بين البلدين”.

المصدر: سبوتنيك