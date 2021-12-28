حاجز للجيش السوري يعترض 5 آليات للجيش الأمريكي بريف الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2021 - 21:00

حاجز للجيش السوري يعترض 5 آليات للجيش الأمريكي بريف الحسكة

منذ 53 mins 28 December، 2021
الاحتلال الاميركي في سوريا
سورية - عربي وإقليمي

أفادت وكالة سانا السورية، اليوم الثلاثاء، بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات، بعد محاولته الدخول إلى قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وكانت الوكالة الرسمية قالت إن حاجزا للجيش السوري اعترض قبل يومين رتلا لقوات الجيش الأمريكي في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأجبره على التراجع والمغادرة.

وفي الـ 18 من الشهر الحالي اعترض حاجز آخر للجيش السوري رتلاً من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولته العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر بشمال غرب الحسكة وأجبره على مغادرة المنطقة.

المصدر: وكالة سانا

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