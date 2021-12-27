مادورو: الرئيس الأسد رجل شجاع ومناضل.. والعالم سيندهش من كيفية انبعاث سوريا من جديد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 18:10

مادورو: الرئيس الأسد رجل شجاع ومناضل.. والعالم سيندهش من كيفية انبعاث سوريا من جديد

منذ 40 mins 27 December، 2021
مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن “الرئيس السوري بشار الأسد رجل شجاع وبطل ومناضل، ولديه عائلة جميلة وشعب رائع”، مؤكدا أنه “سينهض بسوريا من جديد”.

وأضاف مادورو في لقاء تلفزيوني “لقد كُتب على سوريا أن تتحمل حربا إرهابية إجرامية”، وتابع “الشعب السوري عانى كثيرا خلال السنوات الـ11 الماضية، وعرف كيف يصمد وكيف ينتصر”، ولفت الى ان “الجيش العربي السوري ومعه الشعب السوري الموحد والرئيس بشار الأسد، سوف ينهضون بسوريا من جديد، وسيحررونها كاملة”.

ورأى مادورو أن “العالم العربي والعالم أجمع سوف تصيبهما الدهشة من كيفية انبعاث سوريا من جديد، في الآتي من السنين”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة