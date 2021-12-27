الاحتلال الصهيوني يُجمد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام أبو هواش

قال نادي الأسير الفلسطيني إنه”تم نقل الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا، من سجن “الرملة” حيث يقبع، إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعًا صحيًا حرجًا”.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال في كل مرة تقوم بنقله بإعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة.

وكان أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حذر العدو الصهيوني من استمرار تجاهله الإفراج عن الأسير المضرب هشام أبو هواش.

وقال أبو حمزة في تغريدة له عبر حسابه في موقع ” تليجرام” إن ” استمرار العدو في تجاهل الإفراج عن الأسير المضرب هشام أبو هواش في ظل مصارعته للموت، سيأخذ الميدان لوضع مختلف عما هو عليه الآن”.

فيما حذر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، الاحتلال الإسرائيلي من استشهاد الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 132 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وحمل البطش في تصريح خاص لـ”فلسطين اليوم الإخبارية”، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على استشهاده مؤكدًا أن العدو سيدفع الثمن غاليًا.

المصدر: فلسطين اليوم