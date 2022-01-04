النخالة وهنية يبحثان تطورات إضراب أبو هواش والعمل المطلوب لإنقاذ حياته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 09:12

النخالة وهنية يبحثان تطورات إضراب أبو هواش والعمل المطلوب لإنقاذ حياته

منذ 36 mins 4 January، 2022
wIoel
عربي وإقليمي - فلسطين

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع المستجدة، وخاصة المتعلقة بالحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما.

ويأتي هذا الاتصال امتدادًا للقاءات التي عقدتها القيادتان السياسية والعسكرية للحركتين في قطاع غزة ومتابعة نتائجها، مؤكدين العمل المشترك من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية، بل ووضع حد لملف الاعتقال الإداري الذي يشكل تعديًا صارخًا على حرية أبناء شعبنا خاصة في الضفة الغربية.

المصدر: فلسطين اليوم

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