الأمن السوداني يطلق على المتظاهرين الغاز المسيل للدموع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2021 - 16:42

الأمن السوداني يطلق على المتظاهرين الغاز المسيل للدموع

منذ 42 mins 25 December، 2021
علم السودان
علم السودان
السودان - عربي وإقليمي

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم، قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكم العسكري على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي في الخرطوم، مقر السلطات الانتقالية، وفق ما أفاد مراسل في “وكالة فرانس برس”.
ويتحدى آلاف السودانيين منذ الظهر قطع الإنترنت والهاتف، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية في العاصمة التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع، في هذا اليوم الذي دعي فيه إلى التظاهر تحت شعار عودة “الجنود إلى الثكنات”.

وتأتي التطورات بعد شهرين من الانقلاب وأعمال قمع خلفت 48 قتيلا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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