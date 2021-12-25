كيف ستكون أسعار النفط في 2022؟

استبعد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تتغير أسعار النفط بشكل كبير في العام 2022 مع تعافي الطلب على الخام وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقال نوفاك في مقابلة تلفزيونية اليوم، إن “الطلب على النفط سيستمر في التعافي، فقد تعلم العالم العيش في ظروف جائحة كورونا”، وأشار إلى أن الطلب على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2022.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه من غير المرجح أن تتغير أسعار النفط كثيرا العام المقبل مع تعافي الطلب.

وفيما يتعلق بإنتاج روسيا النفطي في العام 2022، قال المسؤول الروسي إن بلاده سترفع إنتاجها من الخام العام المقبل إلى 540 – 550 مليون طن.

وأشار إلى أن روسيا رفعت إنتاجها النفطي في 2021 بنسبة 2.1% إلى 524 مليون طن، لافتا إلى أن إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز في 2021 بلغت 8.5 تريليون روبل.

ويجري حاليا تداول أسعار النفط عند مستوى 77 دولارا للبرميل، وذلك في ظل انتعاش الطلب بعد تراجعه بسبب أزمة كورونا وتداعياته.

المصدر: تاس