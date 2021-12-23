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December 23 2021 - 12:58

خبراء يحذرون: الكمامة القماشية غير فعالة في مواجهة متحور “أوميكرون”

منذ 45 mins 23 December، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حذر خبراء طبيون في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن الكمامة القماشية غير مجدية في مكافحة انتشار متحور “أوميكرون”، داعين إلى ارتداء الكمامة الطبية المصنوعة من ثلاث طبقات.

 

وقالت، البروفيسورة في جامعة جورج واشنطن، الدكتورة ليانا وين ان “الكمامة القماشية هي ليست أكثر من مجرد زينة للوجه، وغير فعالة في مواجهة متحور “أوميكرون”.. لذا يجب ارتداء كمامة عالية الجودة أو الكمامة الطبية المصنوعة من ثلاث طبقات على الأقل”.

كما حثت الأفراد الذين يخططون لزيارة أقاربهم المسنين أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بعد الحدث على “الانتظار ثلاثة أيام وإجراء الاختبارات، ثم رؤية هؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر”.

من جهتها، قالت آشلي ستيكزينسكي، خبيرة الأمراض المعدية في جامعة ستانفورد، إن “هناك عددا قليلا جدا من الدراسات التي تبحث في تأثير الكمامة القماشية”، مبنية أن “المواد القماشية تحجب عادة ما بين 10 و30 في المائة من الجسيمات التي تساهم في انتشار فيروس كورونا، بينما أظهرت الدراسات المختبرية أن الكمامة الجراحية، مثل N95، تمنع حوالي 95 في المائة من الجسيمات”.

المصدر: الاندبندنت

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