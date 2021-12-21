بوتين: روسيا سترد بشكل صارم على أي خطوات عدائية من قبل الناتو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2021 - 14:44

بوتين: روسيا سترد بشكل صارم على أي خطوات عدائية من قبل الناتو

منذ 1 ساعة 21 December، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تطلب لنفسها أي ظروف استثنائية في مجال الأمن، لكنها لن تترك تحركات الغرب العدائية ضدها بلا رد.
وقال بوتين في كلمة ألقاها أثناء اجتماع هيئة وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: “لا نطلب لأنفسنا أي ظروف استثنائية، إذ تدعو روسيا إلى ضمان أمن متساو وغير منقسم في كل الفضاء الأوراسي”.
وتابع: “بالطبع.. في حال استمرار النهج العدواني السافر من قبل زملائنا الغربيين سنرد عليه باتخاذ إجراءات مناسبة في المجال العسكري التقني، وسنرد بشكل صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا، وأود أن أشدد على أن الحق معنا في ذلك كليا”. وأضاف أن من حق موسكو أن تتخذ “الخطوات الضرورية لضمان أمن روسيا وسيادتها”.

يتبع..

المصدر: روسيا اليوم

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