كورونا في مصر.. وزارة الصحة تعلن أنها لم تسجل أي إصابات بـ”أوميكرون”

أكدت مستشارة وزيرة الصحة المصرية نهى عاصم عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بمتحور “أوميكرون” في مصر حتى الآن.

وأشارت رغم ذلك إلى أنه عاجلا أم آجلا سيصل متحور “أوميكرون” إلى كل دول العالم، وأن بلوغه مصر “مسألة وقت”.

وأشارت عاصم إلى أن “أوميكرون” أقل شراسة من المتحورات السابقة وأعراضه بسيطة، معتبرة أن “المتحور الجديد لا يدعو للقلق، حيث أن تحور الفيروسات من نوعية كورونا أمر طبيعي”.

وأوضحت أن “كل لقاحات كورونا ما زالت فعالة ضد “أوميكرون”، وأنه من الطبيعي تحديث اللقاحات كل فترة مثلما يتم تطوير مصل الأنفلونزا سنويا”.

المصدر: وكالات