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December 15 2021 - 18:32

إجراءات جديدة للقادمين عبر مطار بيروت اعتباراً من اليوم

منذ 1 ساعة 15 December، 2021
مطار بيروت الدولي
لبنان

أعلن المديرُ العام للطيران المدني فادي الحسن انه اعتباراً من اليومِ ستطبّق الإجراءات الجديدة المتخذة في مطارِ بيروت والمتعلقة بالركابِ القادمينَ الى لبنان، وفقا للارشادات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، والتي جاءت في التعميم الذي صدر بتاريخ 6/12/2021 ، بحيث يتوجب على جميع الركاب القادمين الى لبنان تعبئة الإستمارة على منصة وزارة الصحة قبل توجههم الى لبنان وهذا ما يسرع في انجاز فحوص pcr  في المطار ونتائجها”.
وبالنسبة لإستيفاء رسم 30 دولارا ثمنا ل pcr، اشار الحسن الى انه “يبدأ العمل به اعتبارا من 10/1/2022”.

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