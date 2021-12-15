إجراءات جديدة للقادمين عبر مطار بيروت اعتباراً من اليوم

أعلن المديرُ العام للطيران المدني فادي الحسن انه اعتباراً من اليومِ ستطبّق الإجراءات الجديدة المتخذة في مطارِ بيروت والمتعلقة بالركابِ القادمينَ الى لبنان، وفقا للارشادات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، والتي جاءت في التعميم الذي صدر بتاريخ 6/12/2021 ، بحيث يتوجب على جميع الركاب القادمين الى لبنان تعبئة الإستمارة على منصة وزارة الصحة قبل توجههم الى لبنان وهذا ما يسرع في انجاز فحوص pcr في المطار ونتائجها”.

وبالنسبة لإستيفاء رسم 30 دولارا ثمنا ل pcr، اشار الحسن الى انه “يبدأ العمل به اعتبارا من 10/1/2022”.