ريابكوف: احتمال إرسال واشنطن قوات إلى أوروبا الشرقية يثير مشاعر كييف الانتقامية

أوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن تصريحات الولايات المتحدة حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا الشرقية تعزز وضع المناهضي لروسيا وتثير مشاعر الانتقام في أوكرانيا. وقال ريابكوف، لوكالة سبوتنيك، الاربعاء “يهدف هذا في المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية في كييف، وإثارة مناهضي روسيا ومقاربات الدول التي أعلنت المواجهة”. هذا وأعلن البيت الأبيض، أمس أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي “إذا نظرتم إلى ما كان في عام 2014، فالكثير من الشركاء في الناتو طلبوا دعما، أو زيادة الحضور أو نشر قوات إضافية على أساس التناوب”. وتابعت “وهذا الخيار لا يزال على الطاولة بالطبع في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا”. هذا وعقد الرئيس الأميركي جو بايدن و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة، الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك