حمدوك: ننتظر نتائج الانتخابات قبل تشكيل الحكومة

كشف رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك عن السبب وراء عدم تشكيل حكومته منذ توقيع الاتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح حمدوك أنه “ينتظر مخرجات الحوار والتوافق المنعقد بين القوى السياسية في البلاد”، وقال “منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظرا لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه”.

وأضاف حمدوك أن “هذا التوافق الوطني سيشكل إطارا قوميا لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي وتعزيز الوضع الأمني وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

المصدر: روسيا اليوم