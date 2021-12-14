النائب عز الدين: على جميع الفصائل أن تتعاون وتتواصل لإحباط مشاريع المتربصين بأمن المخيمات

تلقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين، اتصالاً هاتفياً من عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية المركزي في حركة حماس أسامة حمدان، شكر فيه قيادة حزب الله على مشاركتها في تشييع الشهيد حمزة شاهين.

واعتبر حمدان أن حادثة إطلاق النار على موكب الشهيد والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة من أبناء حركة حماس وعدد من الجرحى، هي جريمة تهدف إلى تخريب مسيرة السلم الأهلي والأمن في المخيمات الفلسطينية.

وأبدى حمدان استعداد الحركة العمل على لملمة الجراح، شرط أن يتم تسليم القتلة للسلطات اللبنانية وكل من له علاقة بالمجزرة، وتثبت إدانته وإحالته للعدالة.

وفي سياق متصل، تلقى النائب عز الدين اتصالاً هاتفياً من سعادة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، أكد فيه أنه ليس لحركة فتح أي علاقة بحادثة إطلاق النار في مخيم برج الشمالي، وأن الذي أطلق النار لا ينتمي لحركة فتح على الإطلاق، مؤكداً استعداد الحركة لتسليم أي شخص يثبت تورطه في الحادث.

بدوره، النائب عز الدين استنكر الحادثة الأليمة التي حصلت أثناء تشييع الشهيد حمزة شاهين، مؤكداً على ضرورة حفظ أمن المخيمات واستقرارها وتأمين سلامة حياة الناس والدفاع عنها، والتي تقع على عاتق القوى السياسية والفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيم.

وشدد النائب عز الدين على ضرورة أن تتعاون جميع الفصائل وتتواصل مع بعضها البعض، من أجل تحقيق التفاهم والوفاق الوطنيين وتعزيز حالة الامن والاستقرار في المخيم.

المصدر: موقع المنار