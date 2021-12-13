تجمع العلماء: ما حصل في البرج الشمالي جزء من مخطط يستهدف محور المقاومة ويعمل لإجهاض القضية الفلسطينية

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في بيان أن “الانفجار الذي وقع في مستودع تابع لحركة حماس في مخيم البرج الشمالي، لم يكن حادثا عابرا ولعل التحقيقات تثبت لاحقا أنه كان عملا مدبرا، خاصة بعدما حصل أثناء تشييع الشهيد حمزة شاهين من قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على المشيعين ما أدى لاستشهاد عدد منهم وجرح آخرين، ما يجعلنا نشك أن هناك خطة مدبرة يعمل على تنفيذها في الساحة الفلسطينية تعمق الأزمة اللبنانية وتدخلنا في متاهات تضر بالسلم الأهلي وتفرض سياسات يسعى لها محور الشر الصهيوأميركي”.

واعتبر التجمع أن “ما حصل هو جزء من مخطط يستهدف محور المقاومة ويعمل على إجهاض القضية الفلسطينية في أهم الملفات التي تتضمنها هذه القضية وهي ملف اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، لذلك يجب على الفصائل الفلسطينية التنبه إلى هذه المسألة وعدم الانسياق وراء المشروع من خلال ردود الفعل غير المسؤولة والتي تعطي للمشروع المشبوه فرصا للتنفيذ بأيدينا”، داعيا إلى “ترك الأمر للقضاء اللبناني ومخابرات الجيش للتحقيق في القضية وصولا لكشف أهداف المشروع المشبوه واعتقال المتورطين وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والقضية الفلسطينية”.

وتقدم من “حركة حماس بأسمى آيات العزاء بالشهداء الذين قضوا على طريق تحرير فلسطين”، داعيا إياهم إلى “ضبط النفس وانتظار نتائج التحقيقات”، منوها بـ”البيان الذي أصدروه والذي ينم عن وعي للمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية في سياق المؤامرة عليها”.

ودعا “السلطة اللبنانية الى الامساك بالملف وإجراء التحقيقات اللازمة وصولا لمعرفة الأهداف والمخطط الذي يسعى له من قام بهذا العمل المشبوه واعتقال المتورطين، وصولا إلى إجهاض المشروع وكشفه للرأي العام”، وطالبها بأن “تعلم أن ما يحصل على الساحة من أحداث ليست منفصلة عن بعضها البعض بل هي في سياق واحد يهدف إلى حصار المقاومة وصولا إلى إضعافها والذي يعني بالضرورة إضعاف لبنان في كل مواقفه خاصة في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية التي يعلق عليها اللبنانيون آمالا كبيرة في الخروج من المأزق الاقتصادي، لذا فإن على الحكومة حسم أمرها والإسراع في رفع العقبات التي تقف أمام انعقادها لكي تستطيع مواجهة الأزمة التي يراد تعميقها، والحل بمواجهتها بموقف لبناني موحد”.

واستنكر التجمع “الزيارة التي قام بها رئيس وزراء العدو الصهيوني نفتالي بينت الى الامارات العربية المتحدة والتي تأتي في سياق تعميق العلاقات بين البلدين وتطبيعها في مواجهة محور المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام