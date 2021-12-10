ميقاتي استقبل رئيس الإتحاد العمالي : طالبنا رئيس الحكومة بإعادة النظر بمرسوم المبالغ المقطوعة لمدة شهرين للقطاع العام وعدم شموله كل القطاعات

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد ضم: الأمين العام سعد الدين صقر ورئيس الإتحاد العمالي في الشمال شادي السيد، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

الأسمر

اثر اللقاء اعلن الأسمر: “ان الزيارة اليوم لدولة الرئيس هي من أجل توضيح موضوع المرسوم المعد للقطاع العام بشأن المبالغ المقطوعة لمدة شهرين، والذي وقعه وزير المال وهو لا يعطي كل القطاعات، من المؤسسات عامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوقها، لذلك يجب إعادة النظر بهذا المرسوم. وطبعا كان دولة الرئيس متجاوبا، واوعز للامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بمتابعة الموضوع مع وزير المال والإتحاد العمالي العام من اجل إعادة صوغ هذا المرسوم بما يشمل كل من ذكرنا”.

اضاف:”وطلبنا ثانيا بتعجيل مرسوم النقل للقطاع العام، وايضا بتعجيل مرسوم النقل للقطاع الخاص، وان تدفع المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص بسرعة وبأن يصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،ومن الضروري ان تتم هذه الأمور بسرعة قبل الأعياد. كما طالبنا ايضا بتخصيص تعويض نقل للعسكريين من كل القوى العسكرية يكون بحدود مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية شهريا يعطى لكل عسكري من اجل ان تتمكن القوى العسكرية من القيام بواجباتها والالتحاق بثكناتها في هذه المرحلة الصعبة التي نعيش.

واخيرا، كانت جولة أفق حول الواقع الذي نعيشه من صعود الدولار والغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات والأدوية، وضرورة الضرب بيد من حديد لنتمكن من تحديد حد أدنى من اسس العيش اللائق للشعب اللبناني في هذه المرحلة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام