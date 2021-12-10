الليرة التركية تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2021 - 13:34

الليرة التركية تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق

منذ 55 mins 10 December، 2021
الليرة التركية
تركيا - عربي وإقليمي

تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية اليوم، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي. وانخفضت العملة التركية إلى مستوى 13.9268 ليرة للدولار، وسجلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.

وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام، وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي أمس الخميس إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

المصدر: روسيا اليوم

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