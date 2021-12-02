احالة ملف ماريا معلوف الى قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا

بعد تقديم اخبار امام النيابة العامة العسكرية من قبل المحامي غسان المولى بوكالته عن الأسرى المحررين احمد طالب، ونبيه و شوقي عواضة، والاعلاميين حسين مرتضى وخليل نصرالله، ضد ماريا المعلوف بجرائم الاتصال والتعامل مع العدو الإسرائيلي وبعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ، على ماريا معلوف، بجرائم مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وإحالة الملف الى القاضي فادي صوان ، جرى احالة الإدعاء اليوم إلى قاضي التحقيق العسكري الاول نجاة ابو شقرا لاستكمال الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة…