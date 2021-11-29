الرئيس بري يلتقي ميقاتي ويبحث معه التطورات الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2021 - 16:36

الرئيس بري يلتقي ميقاتي ويبحث معه التطورات الحكومية

منذ 21 mins 29 November، 2021
الرئيس بري والرئيس ميقاتي
لبنان

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ، حيث اطلعه على نتائج زيارته إلى الفاتيكان، كما تم استعراض الواقع الحكومي وتوقف انعقاد الجلسات والعمل على استعادة العمل الحكومي بعد حل العقدة المتعلقة بالمسار المريبة لتحقيقات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ، وبعد اللقاء غادر ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح.

بعدها استقبل رئيس المجلس رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان يرافقه الوزير السابق صالح الغريب، وأكد ارسلان دعمه للمساعي التي يقوم بها بري لحلحلة أمور الحكومة ضمن المبادرة المتكامل.

المصدر: قناة المنار

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