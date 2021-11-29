الرئيس عون غادر الى قطر تلبية لدعوة أميرها ولبحث تعزيز العلاقات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2021 - 07:58

الرئيس عون غادر الى قطر تلبية لدعوة أميرها ولبحث تعزيز العلاقات

منذ 30 mins 29 November، 2021
الرئيس عون
لبنان

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت، صباح اليوم الاثنين، متوجها الى قطر تلبية لدعوة من أميرها تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم – فيفا 2021.

وسيبحث الرئيس عون مع الشيخ تميم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقبن وتطويرها في المجالات كافة، بالاضافة الى العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – القطرية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والوزير السابق بيار رفول والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وتنضم الى الوفد في الدوحة السفيرة في العاصمة القطرية السيدة فرح بري.

وسيبحث الوزير فياض شؤونا متعلقة بالطاقة مع المسؤولين القطريين، وامكان الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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