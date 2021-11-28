مقتل جنديين باكستانيين في تبادل إطلاق نار مع مسلحين قرب الحدود مع أفغانستان

استهدف مسلحون نقطة عسكرية باكستانية في الحزام القبلي بشمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية، ما أسفر عن مقتل جنديين عند تصديهم للمسلحين، حسبما قال الجيش الباكستاني في بيان.

وأوضح القسم الإعلامي للجيش الباكستاني، مساء السبت، أن مسلحين هاجموا موقعا في منطقة داتا خيل بمديرية شمال وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا، والمنطقة هذه معقل سابق للمسلحين.

وقال الجيش إن جنديين قتلا خلال تبادل مكثف لإطلاق النار مع المسلحين، مضيفا أنه يجري البحث في المنطقة للعثور على المسلحين، ولم يذكر الجيش هوية المهاجمين.

ولم تعلن على الفور أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: وكالات