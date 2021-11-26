النائب هاشم:الحلول ليست بعيدة في حال صفت النوايا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2021 - 11:00

النائب هاشم:الحلول ليست بعيدة في حال صفت النوايا

منذ 1 ساعة 26 November، 2021
النائب قاسم هاشم
لبنان

رأى النائب قاسم هاشم في حديث الى اذاعي، ان “عودة الحراك الحكومي مرتبطة بتفعيل ما تم الاتفاق عليه يوم عيد الاستقلال، من خلال تذليل أسباب عدم انعقاد مجلس الوزراء عبر التفاهم على المخارج الدستورية”، ورأى أن “الكرة في ملعب القوى السياسية”.
وأشار هاشم الى ان “محور لقاء بعبدا كان عودة الحكومة بعد إزالة الأسباب، وتم خلاله التفاهم على آليات معينة تنطلق من الحفاظ على الدستور”، آملا أن “يترجم ذلك بعد عودة الرئيسين عون وميقاتي من زياراتهما الخارجية”، وقال إن “الحلول ليست بعيدة في حال صفت النوايا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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