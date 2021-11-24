مجلس الانماء والاعمار اعلن تلزيم شركة من بين ثلاث صيانة وتشغيل وحراسة مطمر الناعمة حتى نهاية العام – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2021 - 15:40

مجلس الانماء والاعمار اعلن تلزيم شركة من بين ثلاث صيانة وتشغيل وحراسة مطمر الناعمة حتى نهاية العام

منذ 7 mins 24 November، 2021
مجلس الانماء والاعمار
لبنان

اعلن المكتب الاعلامي لمجلس الانماء والاعمار في بيان، أنه “أعلن مرتين عن إجراء مناقصة لتلزيم صيانة وتشغيل وحراسة مطمر الناعمة الصحي وذلك خلال شهر أيار 2021 وخلال شهر أيلول 2021. إلا أن هذه المناقصة فشلت في المرتين نظرا لعدم تقدم أي شركة بعرض للتنفيذ. وحيث أن مجلس الانماء والاعمار كان قد تبلغ، موافقة استثنائية من قبل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على التفاوض مع من يراه مناسبا ومؤهلا من المتعهدين بهدف التعاقد معه لتنفيذ هذه المهام حتى نهاية العام 2021، تفاوض المجلس مع ثلاث شركات وكلف تلك التي قدمت أفضل عرض بتنفيذ هذه المهام حتى نهاية العام 2021، على أن يعاود المجلس إطلاق مناقصة لتلزيم هذه المهام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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