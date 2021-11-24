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November 24 2021 - 18:42

وزير البيئة عاين الوضع في مطمر الناعمة ويتحدث عن تنفيس آبار الغازات

منذ 1 ساعة 24 November، 2021
ناصر ياسين
لبنان

توجه وزير البيئة ناصر ياسين عصر اليوم الأربعاء إلى مطمر الناعمة لمعاينة الوضع بعد الحديث عن توقف تنفيس الغازات المنبعثة منه.

ونشر مواقع التواصل لقطة فيديو من المطمر وأرفقها بتعليق، قال: “من مطمر الناعمة لتحديد خطر عدم تنفيس آبار الغازات، حيث يجري الآن تنفيسها”.

وأضاف: “إدارة مجلس الانماء والاعمار التي تتولى ادارة المطمر ستعمل بسرعة لتأمين الصيانة الدورية. ويتم التواصل مع وزير الطاقة لاعادة تشغيل محطة الكهرباء الموجودة في المطمر التي تعمل بغاز الميثان لانتاج 6 ميغاوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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