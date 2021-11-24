الجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي في القامشلي

اعترض حاجز للجيش السوري رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية عاكولة جنوب شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي ومنعه من المرور باتجاه المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن حاجز الجيش المتمركز في محيط قرية عاكولة بريف القامشلي الجنوبي الشرقي اعترض رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 5 عربات عسكرية ومنعه من المرور باتجاه مدينة القامشلي وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة.

واعترض أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي أمس رتل آليات تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة تابعة لميليشيا (قسد) ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.

المصدر: وكالة سانا