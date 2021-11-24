الجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي في القامشلي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2021 - 00:26

الجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي في القامشلي

منذ 44 mins 23 November، 2021
استشهاد جندي سوري وإصابة اثنين آخرين باستهداف مروحيات أميركية حاجزاً للجيش جنوب شرق القامشلي
سورية - عربي وإقليمي

اعترض حاجز للجيش السوري رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية عاكولة جنوب شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي ومنعه من المرور باتجاه المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن حاجز الجيش المتمركز في محيط قرية عاكولة بريف القامشلي الجنوبي الشرقي اعترض رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 5 عربات عسكرية ومنعه من المرور باتجاه مدينة القامشلي وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة.

واعترض أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي أمس رتل آليات تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة تابعة لميليشيا (قسد) ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.

المصدر: وكالة سانا

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