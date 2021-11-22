“تجمع العلماء”: الاستقلال الحقيقي يكون بامتلاك قرارنا المستقل بدون إملاءات او خوف

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الاثنين إن “الاستقلال الحقيقي يكون بامتلاك قرارنا المستقل، من دون أي إملاءات من أحد وأن يمتلك المسؤولون عندنا حق إبداء الرأي من دون أي خوف من عقوبات تطالهم، وأن يمتلك لبنان السيادة على كامل أراضيه”.

واستنكر التجمع “إقدام بريطانيا على الإعلان عن أن حركة حماس هي حركة إرهابية”، ودعا إلى “إقامة دعاوى على بريطانيا لمشاركتها في سرقة فلسطين وتهجير معظم أهلها وتحميلها النتائج المترتبة على ذلك”.

من جهة ثانية، حيا التجمع “الشهيد البطل فادي أبو شخيدم الذي نفذ عملية بطولية في القدس أدت إلى مقتل أحد المستوطنين”، كما حيا “الشعب اليمني على “الانجازات التي حققها حتى اليوم رغم الحصار الظالم ووصوله إلى مرحلة دقيقة من خلال قرب سقوط مأرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام