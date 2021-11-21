الشيخ قاووق: العقدة التي تعطل العمل الحكومي غير مستعصية ومن الضروري استئناف الجلسات

اعتبر عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق، خلال رعايته حفلا تكريميا في بلدة عنقون بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ جهاد فرحات، أن “الذين يروجون للتطبيع في الداخل مع العدو ولا يعتبرون اسرائيل عدوا إنما يكشفون حقيقة هويتهم ومشروعهم ويبتعدون عن الموقع الوطني”.

وقال في الحفل الذي شاركه رعايته رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة وحضره لفيف من العلماء وشخصيات وفاعليات “لقد بات التهجم والافتراء على حزب الله وسيلة للتكسب من اعداء لبنان والمقاومة. ان اعداء المقاومة قاصرون عن فهم حقيقة أن معادلة المقاومة فوق ان تحاصر بالمال الانتخابي لأنها معادلة إنسانية ثابتة ومتجذرة. إن معادلة المقاومة جعلت لبنان الأكثر منعة في الاستهداف على مستوى المنطقة، وهذه حقيقة لا يستطيع احد أن يتنكر لها”.

وأضاف “العقدة التي تعطل العمل الحكومي غير مستعصية ويمكن تدوير الزوايا وبلوغ نتائج إيجابية، ومن الضروري استئناف جلسات الحكومة على أسس سليمة تفعل اداءها وإنتاجها لتخفيف معاناة الناس والحد من الإنهيار”.

واضاف الشيخ قاووق: “هم يقولون انهم يستطيعون ان يحققوا بالانتخابات ما عجزت عنه اسرائيل بالحرب، ونقول لهم ان المقاومة راسخة وصلبة واكبر من ان تتأثر بالانتخابات النيابية والمال الانتخابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام