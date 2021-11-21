28.3 مليار دولار تجارة ايران مع دول الجوار.. والعراق بصدارة المستوردين

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية تسجيل الحجم التجاري مع دول الجوار 61.464 مليون طن بقيمة 28.3 مليار دولار في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الحالية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اكتوبر/تشرين الاول 2021 بنمو سعري 62 بالمئة وكمّي 52 بالمئة.

وبيّن المتحدث ” روح الله لطيفي”في بيان اليوم السبت، أن تجارة ايران مع 15 بلدا مجاورا بلغت واقع 28.319 مليار دولار من اجمالي الحجم التجاري – مع دول العالم – 98,687,581 طنا بقيمة 54.812 مليار دولار.

وأومأ أن الصادرات الى دول الجوار بلغت 47,885,306 أطنان بقيمة 14,782,736 دولار في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية بنمو كمي 64 بالمئة و سعري55 بالمئة.

وبيّن أن العراق تصدير الترتيب باستيراد اكثر من 19.74 مليون طن بقيمة تجاوزت 5.482 مليار دولار تلته تركيا بـ 10.955 مليون طن بقيمة 3.397 مليار دولار والامارات 6.61 مليون طن بـ 2.589 مليار دولار.

ونوه الى أن الصادرات لافغانستان بلعت 2.789 مليون طن بـ 1.125 مليار دولار وباكستان 1.59 مليون طن بـ 655.154 مليون دولار.

وأردف أن الصادرات الايرانية الى عمان بلغت 327 مليون دولار ولروسيا 317.358 مليون دولار وآذربيجان 272.958 مليون دولار وأرمينيا 180.425 مليون دولار وتركمانستان 174.163 مليون وكازاخستان 95.2096 مليون وقطر 85.037 مليون والكويت 76.246 مليون والبحرين 4.138 مليون دولار والسعودية 41 الف دولار.

المصدر: وكالة انباء فارس