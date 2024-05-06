الذهب يصعد متأثراً بتوترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين إذ أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2309.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318.80 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 26.89 دولار للأوقية. وخسر البلاتين نحو 0.7% إلى 948.97 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 946.58 دولار.

المصدر: رويترز