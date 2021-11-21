الجيش اللبناني: إنقاذ مركب من الغرق على متنه 91 شخصا أثناء محاولة تهريبهم للخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2021 - 01:38

الجيش اللبناني: إنقاذ مركب من الغرق على متنه 91 شخصا أثناء محاولة تهريبهم للخارج

منذ 2 ساعة 20 November، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان له السبت عن إنقاذ مركب وعلى متنه 91 شخصا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم الى الخارج.

وقال البيان “بتاريخ 19 /11 /2021 وبعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن امكان حصول عملية تهريب اشخاص عبر البحر، قامت دورية تابعة للقوات البحرية بمطاردة مركب يعود للمواطن (م.ب) في المياه مقابل بلدة القلمون وعلى متنه 91 شخصا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية”، وتابع “أوقفت الدورية المذكورة المركب الذي كاد أن يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية وانقذت كل من كان على متنه وتم نقلهم إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات اللازمة لهم”، واضاف “بوشر التحقيق باشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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