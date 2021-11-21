الجيش اللبناني: إنقاذ مركب من الغرق على متنه 91 شخصا أثناء محاولة تهريبهم للخارج

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان له السبت عن إنقاذ مركب وعلى متنه 91 شخصا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم الى الخارج.

وقال البيان “بتاريخ 19 /11 /2021 وبعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن امكان حصول عملية تهريب اشخاص عبر البحر، قامت دورية تابعة للقوات البحرية بمطاردة مركب يعود للمواطن (م.ب) في المياه مقابل بلدة القلمون وعلى متنه 91 شخصا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية”، وتابع “أوقفت الدورية المذكورة المركب الذي كاد أن يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية وانقذت كل من كان على متنه وتم نقلهم إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات اللازمة لهم”، واضاف “بوشر التحقيق باشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام