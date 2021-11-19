الشيخ القطان: كيف للمواطن تأمين ثمن الدواء والمازوت؟

سأل رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “كيف يستطيع الفقير المريض تأمين ثمن الدواء اليوم مع هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء؟”، وتابع “إذا كان المواطن اليوم عاجزا عن تأمين الطعام والشراب والغذاء لأفراد عائلته، فكيف له أن يتحمل فاتورة الدواء سواء مرض هو أو أحد أفراد عائلته؟”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “نحن اليوم على أبواب فصل الشتاء القارس، فكيف سيستطيع من يعيش في المناطق الجبلية في البقاع وغيره من الأماكن المعروفة بشدة بردها في لبنان تأمين مادة المازوت حتى يوفروا الدفء لأطفالهم الصغار والرضع؟”.

واضاف الشيخ القطان “هل الحكومة الآن تشتغل من أجل وضع حل معين من أجل التخفيف من عبء المازوت الذي سنحتاجه بعد أسابيع وأيام قليلة؟ أم أنهم يتركون هذا الشعب ليواجه مصيره المجهول؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام