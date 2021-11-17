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November 17 2021 - 11:10

اختبار أول قطار سريع ذاتي القيادة في اليابان…

منذ 43 mins 17 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

دعا مسؤولون أعضاء وسائل الإعلام لمشاهدة تشغيل اختباري لأول قطار رصاصة ذاتية القيادة في اليابان.

وجهز الفنيون قطار “شينكانسن” المكون من 12 عربة، والذي تديره شركة شرق اليابان للسكك الحديدية، بنظام تشغيل أوتوماتيكي للقطارات.

وأنجز القطار ثلاث رحلات ذهابًا وإيابًا على طريق بطول 5 كيلومترات في محافظة “نيغاتا” في وسط البلاد يوم الأربعاء حسب موقع “إن إتش كس” الياباني.

​وتواجد السائق في قمرة القيادة في حال الطوارئ أثناء الاختبارات، لكنه لم يلمس أيًا من أدوات التحكم، حيث تم تنفيذ كل شيء عن طريق السائق الألي (القيادة الذاتية)، منذ بدء الرحلة وحتى توقف القطار، مرورًا بضبط السرعة تلقائيًا. وتسارع القطار بسلاسة إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة خلال الاختبارات.

وتعمل الشركة على تطوير تقنية القطار السريع ذاتية القيادة بدافع المخاوف من احتمال حدوث نقص في السائقين في المستقبل بسبب نقص اليد العاملة إثر هرم السكان في اليابان وانخفاض معدل المواليد.

وارتبطت القطارات باليابان مؤخرا بأعمال العنف حيث قام أحد الركاب اواخر الشهر الماضي مرتديا زي “الجوكر” من فيلم “باتمان” حيث أقدم على الهجوم على عدة أشخاص بالسكين في ليلة الهالويين.

المصدر: سبوتنيك

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