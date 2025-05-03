حزب الله يدين العدوان الذي تعرضت له سوريا: يهدف إلى تفكيك البلاد وتقسيمها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2025 - 18:38

حزب الله يدين العدوان الذي تعرضت له سوريا: يهدف إلى تفكيك البلاد وتقسيمها

منذ 51 mins 3 May، 2025
بيان حزب الله
لبنان

ادان حزب الله العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطيًا ‏خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها.‏

وقال حزب الله في بيان “إن هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة”.

وتابع حزب الله “إننا في حزب الله إذ نُشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة. نُعرب عن ‏ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة، وندعو المجتمع ‏الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها”.

المصدر: العلاقات الاعلامية

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