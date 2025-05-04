الرئيس عون تفقد سير العملية الانتخابية: دور البلديات رئيسي

تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غرفة العمليات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار، مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

وقال الرئيس عون : “إن دور البلديات رئيسي، وهذا الاستحقاق أساسي. ومهمّتنا تأمين الحماية والأمن والسلامة للعملية الانتخابية، ومواكبتها طوال النهار”، وأكد أن “الانتخابات فرصة للمواطن”، مضيفاً: “صندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي، ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية”.

وأشار الرئيس عون إلى أن “الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها”.

وبعد زيارته وزارة الدفاع قال الرئيس عون : “لديّ ملء الثقة بنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، وما نشهده اليوم في جبل لبنان سيشكّل حافزًا لباقي المحافظات. فالهدف هو إنعاش البلديات تمهيدًا لإنعاش الوطن بأكمله”.

وكان قبل ذلك تفقد سير العملية الإنتخابية من سرايا بعبدا وقال: ” العمل الذي تقومون به مهم وكبير، ولديّ ثقة بأن العملية الانتخابية ستُستكمَل بخير وسلامة”.

مراسلة المنار من سراي بعبدا

تصريح الرئيس عون خلال زيارته سراي بعبدا

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للإعلام