عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تصل إلى 64 ألفا و363 دولار في نيويورك

بلغ سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال التعاملات التي جرت في نيويورك منذ الساعة الخامسة من مساء السبت الماضي وحتى الساعة العاشرة من صباح الأحد 64 ألفا و363 دولار لعملة بيتكوين الواحدة ، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء .

وشهدت أسعار البيتكوين تقلبات خلال التعاملات بمتوسط بلغت نسبته 9ر1 بالمئة حيث يتم تداولها ما بين 64 ألفا و97 دولار و 65ألفا و319 دولار . وتقل حاليا قيمة البيتكوين بنسبة 6.7 بالمئة عن أعلى مستوى وصلت إليه وهو 68992 دولار وبلغته فى العاشر من تشرين ثان نوفمبر الجاري .

وكانت قيمة البيتكوين قد انخفضت بنسبة 5 بالمئة في الأسبوع الماضي .

يذكر أن البيتكوين كانت قد ارتفعت بنسبة 122 بالمئة حتى الآن خلال العام الحالى .

وفى الوقت ذاته انخفضت عملة إيثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 1.3 بالمئة لتصل إلى 4595 دولار للعملة الواحدة .

المصدر: dpa