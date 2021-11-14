سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2021 - 15:38

سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

منذ 2 ساعة 14 November، 2021
انتخابات الرئاسة الليبية
عربي وإقليمي - ليبيا

قام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الأحد، بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقدم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا. كما أكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة “رويترز” تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة. وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

المصدر: روسيا اليوم

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