سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

قام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الأحد، بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقدم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا. كما أكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة “رويترز” تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة. وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

المصدر: روسيا اليوم