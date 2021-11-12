الخارجية اللبنانية: فتح مكاتب بعثاتنا السبت لمساعدة المغتربين في التسجيل للانتخابات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان أنه لمواكبة تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية 2022، سيتم فتح مكاتب بعض البعثات وتأمين حضور موظفين فيها يوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة أنه “في إطار مواكبة عملية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية 2022 وقبل انتهاء مدة التسجيل في 20/11/2021، سيتم فتح مكاتب بعض البعثات وتأمين حضور موظفين فيها، بالأخص تلك التي تواجه ضغطا في التسجيل، يوم السبت الواقع في 13/11/2021، وذلك لمساعدة المواطنين في عملية التسجيل للانتخابات وللإجابة على استفساراتهم”.

وأكدت الوزارة على “ضرورة اتصال المواطنين مسبقا بالبعثة التي يرغبون في القدوم إليها للتأكد أن مكاتبها مفتوحة، وحرصا على حسن سير العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام