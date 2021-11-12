الشيخ القطان: نستغرب سلوك بعض دول الخليج في تعاملهم مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 17:22

الشيخ القطان: نستغرب سلوك بعض دول الخليج في تعاملهم مع لبنان

منذ 5 mins 12 November، 2021
الشيخ أحمد القطان
لبنان

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “في كل مرة نقول للمسؤولين ونردد إن هذا الوضع الذي يعيشه اللبنانيون اليوم ما عاد محتملا وان البلد يتجه نحو الهاوية وهو من سيىء إلى أسوأ، ولكننا نجد في كل مرة أن كلامنا لا يجد آذانا صاغية عند أولئك المسؤولين”.

واستغرب الشيخ القطان الجمعة “سلوك بعض دول الخليج في تعاملهم مع أشقائهم في لبنان”، وقال “نحن نحتاج إلى قرارات جريئة والمشكلة أن نبقى مرتهنين للخارج”، وتابع “المؤسف أكثر أن تأتي العقوبات من جهة دول كان من المفترض أن تكون صديقة للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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