رويترز نقلاً عن مسودة ختامية لمؤتمر باريس حول ليبيا: معرقلو الانتخابات سيواجهون عقوبات دولية

نقلت وكالة رويترز عن مسودة لنتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، أن عقوبات دولية ستواجه من يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية والانتقال السياسي في البلاد. وأفادت الوكالة أن المسودة حثت كافة الأطراف على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تطلق يوم 24 كانون الأول/ديسمبر.

كما دعت هذه المسودة أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير. وتحتضن باريس الجمعة مؤتمراً دولياً خاصا بليبيا بمشاركة وفود رفيعة من نحو 30 دولة بما في ذلك بعض دول الجوار، وتشارك في المؤتمر شخصيات دولية رفيعة من بينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الشخصيات التي “تسعى إلى عرقلة الانتخابات” المقررة إجراؤها في ليبيا يوم 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينها تجميد الأصول وحظر السفر.

وكتب موقع “Africa Intelligence” يقول بهذا الشان “بمبادرة من الولايات المتحدة، قد تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر”.

المصدر: روسيا اليوم