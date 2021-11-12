نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع المبعوث الأممي التسوية الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين الوضع في ليبيا مع المبعوث الأممي إلى هذا البلد، يان كوبيش، وذلك عشية انعقاد مؤتمر باريس حول ليبيا هذا الأسبوع.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، أنه جرى بينهما “تبادل مفصل للآراء حول الوضع الراهن في ليبيا وعملية التسوية السياسية عشية المؤتمر الدولي في باريس مع التركيز على مهام الحفاظ على الاستقرار على الأرض”.

وبحث الجانبان أيضا إجراء الانتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر ومواصلة المساعدة الفعالة من قبل الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس يوم 12 نوفمبر، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: وكالات