انتخابات بلدية واختيارية في محافظة جبل لبنان (أرقام وتفاصيل)

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة في سرايا بعبدا، وذلك بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، عشية انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في محافظة جبل لبنان يوم غدٍ الأحد.

يبلغ عدد البلدات في محافظة جبل لبنان 479 بلدة، وتوجد بلديات في 333 منها. ويشكّل العدد الأكبر منها بلديات صغيرة تضم 9 أو 12 عضواً، ويصل عددها إلى 253 بلدية، أي ما نسبته 76% من إجمالي البلديات. ويبلغ عدد الناخبين في هذه المحافظة 896,996 ناخباً.

وتتوزع البلديات والناخبون على الأقضية وفقاً لما أوردته الدولية للمعلومات على النحو الآتي:

قضاء كسروان: 67 بلدة، 54 بلدية، 96,956 ناخباً.

قضاء جبيل: 83 بلدة، 40 بلدية، 87,180 ناخباً.

قضاء المتن: 96 بلدة، 56 بلدية، 183,274 ناخباً.

قضاء بعبدا: 63 بلدة، 49 بلدية، 174,568 ناخباً.

قضاء عاليه: 72 بلدة، 58 بلدية، 137,169 ناخباً.

قضاء الشوف: 98 بلدة، 76 بلدية، 218,149 ناخباً.

وبالمجموع، يبلغ عدد البلدات في محافظة جبل لبنان 479 بلدة، وعدد البلديات 333 بلدية (من دون احتساب البلديات التي فازت بالتزكية)، وعدد الناخبين 896,996 ناخباً. كما يبلغ عدد أعضاء المجالس البلدية 3,786 عضواً، وعدد المخاتير 859، وعدد الأعضاء 1,383.

تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون، اليوم، صناديق الاقتراع من محافظة جبل لبنان التي تنقسم إلى ستة أقضية، وذلك بإشراف المحافظ محمد المكاوي، منذ الرابعة فجراً في سرايا بعبدا، وسط إجراءات أمنية وانتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقد أُقفل باب الترشيحات على مستوى البلديات والمخاتير على 9,321 مرشحاً، بينهم 8,142 من الذكور و1,179 من الإناث، مقارنة بـ6,797 مرشحاً ومرشحة في انتخابات عام 2016.

وقد شكّلت النساء نسبة 10.8% من إجمالي المرشحين، أي 783 مرشحة، مقارنة بنسبة 7.8% عام 2016 التي بلغت 528 مرشحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام قد تتغير في حال حصول انسحابات حتى مساء السبت.

اكتمال التحضيرات لانطلاق انتخابات جبل لبنان البلدية والاختيارية

اكتملت التحضيرات الإدارية واللوجستية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية والمخاتير في محافظة جبل لبنان، المقرّرة صباح الأحد 4 أيار/مايو 2025، بإشراف وزارة الداخلية والبلديات ومواكبة أمنية مشددة.

وأقفلت وزارة الداخلية باب الترشيحات على المستوى البلدي والاختياري، مسجّلة 9321 مرشّحاً، بينهم 8142 من الذكور و1179 من الإناث، فيما فازت 66 بلدية بالتزكية.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، بدأت عمليات تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والمساعدين المعنيين في مختلف الأقضية، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وانطلقت عملية التسليم من سرايا بعبدا بإشراف محافظ جبل لبنان محمد المكاوي، لتتوزع لاحقاً على مختلف مراكز الأقضية الستة.

في قضاء المتن الشمالي، تسلّم رؤساء الأقلام والكتبة صناديق الاقتراع والمستلزمات اللوجستية من قائمقامية المتن في الجديدة، بإشراف القائمقام مارلين حداد. وتوجّهوا بمواكبة أمنية إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في القرى والبلدات، في وقت كانت فيه القوى الأمنية تسير دوريات في محيط المراكز وعلى الطرقات الرئيسية. وسُجّل فوز 13 بلدية في القضاء بالتزكية.

وفي قضاء جبيل، جرى تسليم صناديق الاقتراع بإشراف القائمقام بالإنابة نتالي مرعي الخوري، التي تتابع مباشرة من مكتبها تفاصيل العملية الانتخابية، وتتعامل مع أي شكاوى ترد إلى القائمقامية. وقد نُقلت الصناديق إلى مراكز الاقتراع في البلدات الساحلية والجردية، مزوّدة بكامل المستلزمات من لوائح شطب وأوراق اقتراع وقرطاسية.

أما في كسروان الفتوح، فقد استُكملت الاستعدادات داخل سرايا جونية، بإشراف القائمقام بالإنابة ستريدا نبهان، وسط حضور أمني لافت لضمان حسن سير العملية. وتمّ تجهيز صناديق الاقتراع بالمستلزمات اللازمة تمهيداً لتوزيعها على المراكز المنتشرة في قرى القضاء.

وتُجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان تباعاً وفق التقسيم الجغرافي للمحافظات، فتبدأ الأحد في جبل لبنان، وتُستكمل في الشمال وعكار في 11 أيار، ثم في بيروت والبقاع وبعلبك–الهرمل في 18 أيار، على أن تُختتم في الجنوب والنبطية في 24 أيار.

وتخضع الانتخابات البلدية لأحكام قانون انتخاب مجلس النواب، في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات، وتستمر ولاية المجالس المنتخبة لست سنوات.

عشية الاستحقاق، أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بشأن فترة الصمت الانتخابي، إلى جانب قرارات إدارية شملت وقف سير الدراجات النارية في جميع المناطق اللبنانية، ومنع المواكب السيارة خلال الأعمال الانتخابية، حفاظاً على الأمن وسلامة العملية.

المصدر: مواقع