اقتراح “لبنان دائرة واحدة” يشعل غضب قوى سياسية في اللجان النيابية

لماذا فجّر اقتراح قانون الانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة غضب بعض القوى السياسية خلال الجلسة الأخيرة للجان المشتركة النيابية؟

معركة القانون الانتخابي ليست أمرًا جديدًا على لبنان، ولا على الكتل النيابية مع اقتراب موعد كل استحقاق نيابي.

وفي هذا السياق، انعقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين، والتي شهدت هجومًا سياسيًا عنيفًا على مقترح لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية، مع تخصيص ستة مقاعد للمغتربين.

ورغم اتفاق اللجان على تأجيل النقاش حتى يكتمل طرح جميع المقترحات، يبقى السؤال مطروحًا حول الخيارات المتاحة في ظل الاشتباك السياسي والطائفي والحزبي والمناطقي الذي يؤججه البعض.

عدّة عناوين مطروحة بانتظار النقاش في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، حيث سيتم البحث في شكل المجلس النيابي المقبل، سواء عبر إقرار قانون جديد، أو تعديل القانون الحالي، أو الإبقاء عليه كما هو.

المصدر: المنار