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November 11 2021 - 14:46

قنصل سورية في دبي قدم أوراق اعتماده

منذ 1 ساعة 11 November، 2021
قنصل سوريا في دبي
سورية - عربي وإقليمي

سلم الوزير المستشار كنان زهر الدين أوراق اعتماده قنصلا عاما لسوريا في إمارة دبي والإمارات الشمالية لدولة الإمارات.

وأشاد نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي راشد القصير خلال لقائه القنصل كنان زهر الدين بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، متمنيا له النجاح في مهامه.

بدوره أكد زهر الدين “متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين”.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار التواصل والتعاون لتيسير مصالح وشؤون أبناء الجالية العربية السورية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: سانا

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