أردوغان يدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي. وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان الأربعاء، أن الرئيس أردوغان بعث برسالة إلى الكاظمي.

وجاء في الرسالة: “السيد رئيس الوزراء، أخي العزيز، ببالغ الحزن تلقيت نبأ الهجوم الإرهابي على مقر إقامتكم في بغداد، أدين بشدة هذا الهجوم الدنيء”. وقال أردوغان إن تركيا مصممة على مواصلة دعمها القوي للعراق في كفاحه المستمر ضد الإرهاب. وأضاف: “أكرر مرة أخرى أننا سنقف دائمًا إلى جانب جارنا العراق في هذا الكفاح العادل”.

وتمنى أردوغان السلامة والصحة والسعادة للكاظمي، والسعادة والرخاء للشعب العراقي الصديق والشقيق.

وفجر الأحد، أعلن الجيش العراقي، في بيان، نجاة الكاظمي من محاولة “اغتيال” عبر هجوم على مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بـ3 طائرات مسيرة مفخخة، تم إسقاط 2 منها، وانفجرت الثالثة في المقر ما تسبب بإصابة عدد من حراسه.

المصدر: وكالة انباء الأناضول