المقاومة الفلسطينية: المطبعون العرب شركاء الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على شعبنا وقضيتنا

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن “مؤامرة التهجير الصهيونية في الشيخ جراح وتهويد المقبرة اليوسفية وأحياء القدس التي تستهدف استئصال الوجود الإسلامي والعربي من فلسطين والقدس لن تفلح في ثني شعبنا عن حقه في أرضه”.

وقالت الفصائل في بيان لها عقب اجتماعها الدوري الثلاثاء إن “المطبعين العرب الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وشعبنا هم شركاء الاحتلال في عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا وقضيتنا”.

وحيت الفصائل “الأسرى البواسل الصامدين في سجون الإحتلال الذين يعانون من بطش السجان الصهيوني ويمارس ضدهم أظلم ادوات التعذيب والاعتقال”، وأكدت دعمها وإسنادها لقضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسيران مقداد القواسمي وكايد الفسفوس ورفاقهم.

وشددت الفصائل على “رفضها لسياسة الاعتقال السياسي الممارس من قبل اجهزة امن الضفة بحق الاسرى المحررين ورجال المقاومة ومجموعاتها”، وأشارت إلى “دعمها الكامل للفعاليات والمسيرات الرافضة للظلم وتكميم الأفواه وقمع الحريات”.

المصدر: فلسطين اليوم