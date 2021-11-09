وزير الصحة اللبناني يعلن رفع الدعم تدريجياً عن ادوية الامراض المزمنة

اعلن وزيرُ الصحة فراس الابيض ان النظامَ الصحيَ والماليَ انهارَ اليومَ في لبنان والمالَ الموجودَ لا يستطيعُ تغطيةَ كلِّ احتياجاتِ المواطنينَ من الدواءِ والخدماتِ الصحيةِ الضرورية.

وفي مؤتمرٍ صحافي مشترك مع رئيس لجنةِ الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في مجلس النواب، قال الابيض،”هناك امورٌ لا نستطيعُ رفعَ الدعمِ عنها لا سيما أدويةَ السرطانِ وادويةَ الامراضِ المستعصية، وهي بدأت تصلُ الى لبنان الاسبوعَ الماضي بعدَ انقطاعِ اربعةِ اشهر، وهذا سيشكلُ انفراجاً في موضوعِ ادويةِ السرطان والامراض المستعصية الاخرى. ولفت الى انَ ادويةَ الامراضِ المزمنةِ سيتمُ رفعُ الدعمِ عنها جزئياً وهذا الموضوعُ سيتمُ الاعلانُ عنه في وزارةِ الصحةِ بينَ اليومِ والغد”.

المصدر: قناة المنار