نتائج الانتخابات الرئاسية شبه النهائية في نيكاراغوا تظهر فوز اليساري أورتيغا

أعلن مجلس الانتخابات الأعلى في نيكاراغوا عن تقدم ساحق للرئيس الحالي اليساري دانييل أورتيغا في انتخابات الرئاسة، حيث من المتوقع أن يفوز بولايته الخامسة.

وأشار مجلس الانتخابات الأعلى إلى أن أورتيغا حصل على نحو 76% من الأصوات، بعد فرز 97.74% منها.

وحسب معطيات المجلس، بلغت نسبة التصويت في الانتخابات التي جرت في الـ7 من تشرين الثاني/نوفمبر 65.23%.

يذكر أن دانييل أورتيغا زعيم “الجبهة الساندينية للتحرير الوطني” الماركسية التي أسقطت نظاما مواليا للولايات المتحدة في نيكاراغوا عام 1979، كان يقود البلاد خلال الفترة بين 1979 و1990، وعاد إلى منصب الرئاسة عام 2007.

ويخوض أورتيغا الانتخابات الحالية مع زوجته روساريو موريليو، المرشحة لمنصب نائب الرئيس، الذي تشغله منذ 2017، وبعد فوزه المتوقع في هذه الانتخابات سيكون رئيسا حتى عام 2027.

المصدر: وكالات