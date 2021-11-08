مسؤول ايراني: طلبنا من السعودية أن تأخذ بعين الاعتبار حق ايران كاملاً في الحج

صرّح ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة ومسؤول بعثة الحجاج الايرانية عبدالفتاح نواب أن “الآمال قد تعززت بإقامة مناسك حج العمرة وحج التمتع في ضوء المشاورات المنجزة”، لافتاً إلى أنه “طلبنا من السعودية أن تأخذ بعين الاعتبار حق ايران كاملاً في الحج”.

وقال حجة الاسلام نواب، في تصريح له مساء الأحد خلال مراسم جلسة لتلاوة القرآن الكريم في مركز “طه” بمدينة جرجان في محافظة كلستان شمال ايران والتي جرت بمشاركة مدراء شركات الحج والزيارة بالمحافظة، إن “السعودية تعتزم إقامة مراسم الحج لهذا العام بحضور نحو 60 الف حاج، إلا أنها وضعت الكثير من القيود الصعبة لإقامة هذه المراسم”. واشار الى أن “السعودية فرضت ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات بنسبة 15 بالمائة وهي نسبة كبيرة بالنسبة للحجاج الايرانيين”.

وتابع قائلاً إن “السعودية حددت العدد لحج العام الجاري بـ 60 الفاً منهم 15 الفا (25 بالمائة) للسعودية نفسها و 45 الفا (75 بالمائة) لدول العالم الاسلامي كلها وهو مثال بارز لعدم التصرف بعدالة ونحن نحتج على هذه النسب”. وقال حجة الاسلام نواب إنه “وفق تقسيم الحصص الذي كان متبعا سابقا فقد كانت حصة ايران 1 الى 20 من اجمالي عدد الحجاج المخصص للدول الاسلامية اي 1 من 20 من 45 الفا لحج العام الجاري”.

وأكد أنه “علينا أن نأخذ حقنا لأن السعودية لا تعطي الدول الإسلامية حقاً بهذه السهولة”، مضيفاً “نحن نقف بثبات لاستيفاء حق الشعب الايراني”. وفي جانب اخر من تصريحه قال حجة الاسلام نواب “لقد توجه وفد برئاسة رئيس منظمة الحج والزيارة الى سوريا للبحث حول استئناف رحلات الزيارة للمراقد المقدسة فيها كما اجرينا في الاسبوع الماضي مشاورات مع الجانب العراقي حيث نعمل في الوقت الحاضر على تنظيم توافقات بهذا الصدد”.

المصدر: ارنا