كورونا في اليابان.. لا وفيات لأول مرة منذ 15 شهرا

أفادت وسائل إعلام محلية بأن اليابان لم تسجل، أمس الأحد، أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف العام.

فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم في اليابان دون تسجيل أي وفاة بكورونا، منذ الثاني من آب 2020، وفقا لإحصاء من هيئة الإذاعة اليابانية.

وانخفضت حالات الإصابة والوفاة بـكوفيد-19 بشكل كبير في اليابان مع زيادة نشاط التطعيمات والتلقيح ليشمل أكثر من 70 في المئة من السكان.

وبلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25 ألفا خلال موجة في آب الماضي، غذتها السلالة المتحورة “دلتا” شديدة العدوى. وسجلت اليابان أكثر من 18 ألف حالة وفاة بالمرض منذ بدء كورونا.

المصدر: وكالات